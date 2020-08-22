Lille - Rennes karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

Koronavirüs nedeniyle yarıda kalan ve 28 maçlık haliyle tescil edilen ligi 4. sırada tamamlayan Lille, en önemli gol silahı Victor Osimhen'i Napoli'ye satınca, yerini de milli oyuncumuz Burak Yılmaz ve Jonathan David ile doldurdu. Brezilyalı stoper Gabriel, Arsenal yolunda... Bir diğer milli oyuncumuz Zeki Çelik de Tottenham'ın radarında... Geçen sezon takımın önemli taşlarından olan bu iki ismin Rennes karşısında ilk 11'de olması beklenmiyor. Zeki yerine sağ bekte Jeremy Pied'i görebiliriz, Jose Fonte'nin savunma partneri de Sven Botman olacak.Bazen sağ açıkta, bazen '10' numarada görüğümüz Yusuf Yazıcı, geçen sezon çok talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Çapraz bağları yırtılan milli yıldızımız son hazırlık maçında Stade Brestois karşısında ilk 11'de değildi. İkinci yarıda oyuna dahil olmuştu...

Yarıda kalan geçtiğimiz sezonu Lille'in 1 puan üzerinde, Şampiyonlar Ligi eleme potasında noktalayan Rennes iki önemli transfer yaptı. Sol açığa Lyon'dan Martin Terrier geldi, stoper rotasyonuna ise sol beki de yedekleyebilecek Nayef Aguerd eklendi. Bir dönem Galatasaray forması giyen Steven Nzonzi'nin de kiralık süreci devam ediyor, transferin gözdesi Eduardo Camavinga sağlıklı olduğunda ikisini orta alanda izlemek keyifli olacak. Tabii eğer Camavinga satılmaz da takımda kalırsa...Sezon öncesi hazırlıklarında sakatlanan stoper Gerzino Nyamsi ve orta sahadan James Lea Siliki, yeni sezonun açılışında forma giyemeyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lille, yarım kalan geçen sezonun son 7 maçının 6'sını kazanmıştı. (1 mağlubiyet)

- Rennes de son 3 lig maçında fire vermemiş, hepsinde 2+ gol bulmuştu.

- İki takım arasında oynanan son 6 maçın 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Lille Kazanır" oldu!%39'luk kesim milli oyuncularımızın forma giydiği Lille ekibine güveniyor...%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve finalde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

BURAK SARIASLAN’IN YORUMU

Lig başlangıçlarını çok iyi bir şekilde yapan ama son haftalara doğru düşüş yaşana Lille, bence yine etkili bir başlangıca imza atacaktır. Tabi Burak Yılmaz’ın da transferiyle Türk taraftarlar için çok daha ilgi çekici bir takım haline geldiklerini de unutmamak lazım. Yine klasik 4-4-2 dizilişiyle sahada olacaklardır ve Ikone ile Bamba’nın kanatlarda getirdiği toplarda Burak ile gol yollarında etkili olmaları kuvvetle muhtemel. Diğer tarafta geçen sezon beklentilerin çok üzerinde bir performans sergileyen ve ligi 3. Sırada tamamlayan bir Rennes takımından bahsedebiliriz. Bu sezon o kadar yüksek hedefleri yok ama ilk 5 çok uzak değil. Ligin ortalarında olsa keyifli bir maç bekleyebilirdim ama henüz hazır olmayan bu takımların maçında tek gollü de olsa ev sahibi galibiyetini tavsiye ederim. Goller bu haftalarda riskli olacaktır.