Lionel Messi Barcelona kararını açıkladı

Lionel Messi, yaptığı açıklamayla Barcelona'da kaldığını duyurdu.

04 Eylül 2020 Cuma - 19:11 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 20:18
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İşte Lionel Messi'nin açıklamaları;
 
Bartomeu'nun kulüp yönetimi tam olarak felakettir! Mutlu değilim. Ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığın önüne geçmek adına kulüpte devam edeceğim.
 
BAŞKAN SÖZÜNÜ TUTTU
 
Başkan sürekli bana sezon sonunda gitmek isteyip istemediğim konusunda karar verebileceğimi söyledi ama sözünü tutmadı. Hokkabazlık yapıyor ve delikleri kapatıyorlar.
 
En üst seviyede mücadele etmek, kupalar kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde rekabet etmek istiyorum. Kazanır ya da kaybedersiniz, tamam ama mücadele etmek zorundasınız.
 
KARARIM KESİNDİR
 
Barcelona'yı çok seviyorum ve buradan daha iyi ve mutlu olacağım bir yer olmayacak. Ancak, kararım kesindir. Yeni hedefler ve yeni mücadeleler arayacağım.

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