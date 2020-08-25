Lionel Messi'den tarihi karar! Ortaya çıktı

Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yazılı olarak kulübe bildirdiği iddia edildi.

25 Ağustos 2020 Salı - 23:30
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İspanyol ve Arjantin medyasında "Messi, ayrılma isteğini Barcelona'ya iletti" başlığıyla yer alan haberlerde, Messi'nin Barcelona Kulübü'ne bir faks göndererek, gelecek sezon takımda devam etmek istemediğini ve sözleşmesinin bedelsiz olarak feshedilmesini talep ettiği belirtildi.
 
Barcelona ile son olarak 2017 yılında sözleşme yenileyen Messi'nin normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor. Messi ile Barcelona arasında belirsizliği olan en önemli konu, Arjantinli futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi durumunda daha önceden belirlenen 700 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeme zorunluluğu olup olmadığı olarak dikkati çekiyor.
 
BEDELSİZ SERBEST KALMA TALEBİ REDDEDİLDİ
 
İspanyol basınında, Messi'nin ayrılma kararını bir yıl önce haber vermesi şartıyla sözleşmesindeki 700 milyon avroluk serbest kalma bedelinin geçerli olmadığı öne sürülüyor.
 
Sport gazetesinde ise Messi'nin faksına hemen cevap veren Barcelona Kulübü'nün, Arjantinli futbolcunun bedelsiz serbest kalma talebinin, "hukuki dayanağı olmadığı" gerekçesiyle reddedildiği yazıldı.
 
Barcelona'nın alt yapısında yetişen ve genç takım dahil 20 yıldır bu kulüpte olan Messi, 2004'ten bu yana A takım formasını giyiyor.
 
MESSI PAZARTESİ GÜNÜ YOK
 
Bir çok rekora imza attığı Barcelona'nın kaptanlığını yapan Messi'nin, ayrılma kararından dolayı pazartesi günü tüm takıma yapılacak Kovid-19 PCR testine de katılmayacağı ileri sürülüyor.
 
Öte yandan Messi'nin ayrılacağı haberlerinin ardından Barcelona'dan eski takım arkadaşı olan, eski futbolcu Carles Puyol, sosyal medya hesabından "Saygı ve hayranlık, Leo. Benden tam destek, dostum" diye yazarken, Luis Suarez'in de bu mesaja alkış sembolüyle destek verdi.
 
LOKOMOTIV MOSKOVA, MESSI'Yİ AÇIKLADI
 
Messi'nin ayrılık haberleri sonrası Lokomotiv Moskova kulübü flaş bir paylaşıma imza attı. Rus ekibi sosyal medya hesabından Messi'ye Lokomotiv forması giydirip "Bir sürprize hazırlanıyoruz demiştik, inanmadınız" mesajını paylaştı.
 

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