Lionel Messi'nin yeni takımı resmen belli oldu!

21 yıl boyunca formasını giydiği Barcelona'dan La Liga'nın maaş limitleri nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Lionel Messi, Paris Saint-Germain'le sözleşme imzaladı.

10 Ağustos 2021 Salı - 23:35 | Son Güncelleme : 10 08 2021 - 23:41
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Katalan ekibinden ayrıldıktan sonra birçok dünya devinden transfer teklifi alan ancak Arjantinli Teknik Direktör Mauricio Pochettino ve eski takım arkadaşı Neymar'ın yer aldığı Paris Saint-Germain'i seçen Lionel Messi formayı giydi.
 
Bugün imza için gittiği Paris'te binlerce taraftar tarafından karşılanan 34 yaşındaki yıldız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından PSG'ye imza attı.
 
Fransız kulübü, Lionel Messi'nin transferini sosyal medya hesabından yayımladığı video ile duyurdu.
 
NET 35 MİLYON AVRO ALACAK
 
Oyuncunun yıllık ücreti konusunda kulüpten bir açıklama yapılmazken Fransız basınında yer alan haberlere göre, net 35 milyon avro maaş alacak.
 
35 milyon avronun dışında sözleşmede bonusların da olduğu belirtildi.
 

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Etiketler: Lionel Messi Barcelona Paris Saint-Germain transfer
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