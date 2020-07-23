Liverpool 30 yıl sonra şampiyonluk kupasını kaldırdı

Premier Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Liverpool, 5-3 kazandığı Chelsea maçının ardından kupasını aldı. Kaptan Jordan Henderson, 30 yıl sonra gelen şampiyonluğu coşkuyla kaldırdığı kupayla taçlandırdı. Teknik direktör Jürgen Klopp'un ise keyfi yerindeydi

23 Temmuz 2020 Perşembe - 7:28
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Premier Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Liverpool, 5-3 kazandığı Chelsea maçının ardından kupasını aldı. Efsanevi Anfield'ta kaptan Jordan Henderson, 30 yıl sonra gelen şampiyonluğu coşkuyla kaldırdığı kupayla taçlandırdı. Teknik direktör Jürgen Klopp ve oyuncuların ise gelen şampiyonluğun ardından keyfi yerindeydi
 
Liverpool geride kalan 37 haftada 96 puan toplarken en yakım rakibi Manchester City'nin 18 puan önünde son hafta maçına çıkacak. Newcastle United deplasmanında galibiyet alınması halinde Klopp yönetimindeki takım 99 puanla ligi bitirmiş olacak
 
Liverpool iç sahada bu sezon oynadığı 19 maçın 18 tanesini kazanırken sadece bir beraberlik aldı ve 55 puan topladı. Liverpool iç sahada 19 maçta 52 gol atıp 2,76 gol ortalaması yakaladı
 
 
 

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