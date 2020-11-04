Liverpool'a yan bakılmıyor! 0-5

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Liverpool deplasmanda Atalanta'yı 5-0 yendi.

04 Kasım 2020 Çarşamba - 7:19
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Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Atalanta ile İngiliz devi Liverpool karşı karşıya geldi. Liverpool sahadan 5-0 galip ayrıldı.
 
Liverpool'un gollerini 16., 33. ve 54. dakikalarda Diogo Jota, 47. dakikada Salah, 49. dakikada Mane kaydetti. 
 
Bu sonuçla Liverpool 9 puanla liderliğini sürdürdü. Atalanta 4 puanla 3. sırada kaldı.
 
Atalanta - Liverpool: 0-5
 
Atalanta - Liverpool ilk 11'ler...
 
Atalanta: Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Papu Gomez; Muriel, Zapata
 
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Williams, Robertson; Henderson, Jones, Wijnaldum; Diogo Jota, Salah, Sadio Mane

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Etiketler: liverpool atalanta
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