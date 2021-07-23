Liverpool'da 8 futbolcu satış listesinde

Liverpool, bu yaz birçok oyuncusunu satarak transfer bütçesini artırmak ve Gini Wijnaldum'un ayrılığı sonrası oluşan boşluğu doldurmak istiyor.

Daily Express'te yer alan habere göre; Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'un raporu üzerine Xherdan Shaqiri, Loris Karius, Marko Grujic, Harry Wilson, Neco Williams, Sheyi Ojo, Ben Woodburn ve Taiwo Awoniyi satış listesine kondu. Liverpool'un bu oyunculardan 30 milyon euro'ya yakın gelir hedeflediği belirtildi.

Geçen sezonu 3. sırada bitiren Liverpool, bu sezon kadrosunu sadece RB Leipzig'ten Ibrahima Konate'yle güçlendirdi.