Liverpool'da bir sakatlık daha! Ozan Kabak...

Liverpool'un yeni transferi Ozan Kabak sakatlık sorunu yaşıyor.

05 Mart 2021 Cuma - 16:07
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Liverpool'da sakatlık krizi sürüyor. Savunma hattında Virgil van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip'in sakatlıkları sonrasında kadroya katılan milli yıldızımız Ozan Kabak da bir sakatlık sorunu yaşıyor.
 
Ara transfer döneminde Schalke 04'ten kadroya katılan Ozan Kabak, Liverpool formasıyla 5 maça ilk 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı. Ozan Kabak'ın son Chelsea maçında bir sakatlık sorunu yaşadığı belirtildi.
 
Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, yaptığı açıklamada son maçta sakatlık sorunu yaşayan Ozan Kabak'ın Fulham maçında oynamasının beklenmediğini dile getirdi.

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Etiketler: ozan kabak liverpool
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