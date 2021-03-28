Liverpool'da Jurgen Klopp Ozan Tufan'ın bonservisinin alınmasını istedi

Liverpool, bu yaz Ozan Kabak'ın bonservisini almayı planlıyor.

The Sunday World'de yer alan haber e göre; Liverpool , Virgil van Dijk ve Joe Gomez'i tutarak sık sık sakatlanan Joel Matip ise elden çıkarılacak. Matip'in satılmasından elde edilecek gelir ile yeni ve genç bir stoper alınacak.

Liverpool, Schalke'den 1.1 milyon euro ücretle kiralayıp 21 milyon euro satın alma opsiyonu olan Ozan Kabak'ı da kadrosunda tutacak. Jürgen Klopp'un 'Kadromuzda tutalım' raporu üzerine bonservisini alacak.

LIVERPOOL EFSANESİ: "ÜMİT VAAD EDİYOR"