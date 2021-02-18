Liverpool'da Ozan Kabak'a Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. Milli futbolcu Leipzig maçındaki performansıyla da maçın adamı seçilmişti.

18 Şubat 2021 Perşembe - 17:40
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları sona erdi ve haftanın 11'i belli oldu. Liverpool ile ilk Devler Ligi sınavına çıkan Ozan Kabak listede kendine yer buldu. 
 
Leipzig'i deplasmanda mağlup eden Liverpool'dan haftanın 11'ine 6 oyuncu seçildi.
 
Ozan Kabak dışında, kaleci Alisson Becker, Alexander-Arnold, Robertson, Mane ve Salah da haftanın 11'ine seçilen isimler oldu.
 
Bu isimler dışında Dortmund'tan Dahoud, Sevilla'dan Suso, Juventus'tan Chiesa, Dortmund'dan Haaland ve PSG'den Mbappe Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde yer alan isimler oldu.
 
 

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Etiketler: Liverpool Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi
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