Liverpool'da Ozan Kabak'a Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları sona erdi ve haftanın 11'i belli oldu. Liverpool ile ilk Devler Ligi sınavına çıkan Ozan Kabak listede kendine yer buldu.

Leipzig'i deplasmanda mağlup eden Liverpool'dan haftanın 11'ine 6 oyuncu seçildi.

Ozan Kabak dışında, kaleci Alisson Becker, Alexander-Arnold, Robertson, Mane ve Salah da haftanın 11'ine seçilen isimler oldu.