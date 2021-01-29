Liverpool'dan Merih Demiral sürprizi

Juventus'ta genelde yedek kulübesinde oturan Merih Demiral için Liverpool devreye girdi.

29 Ocak 2021 Cuma - 9:35
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral için geçtiğimiz haftalarda flaş bir iddia atılmıştı. İngiliz basını, 22 yaşındaki savunmacı için Liverpool'un, Juve'ye 45 milyon pound teklif ettiğini öne sürmüştü. Fakat Torino ekibi, bu teklifi reddetmişti. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda yıldız savunmacının transferinde flaş bir gerçeğe ulaşıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Kırmızılılar'ın, yaz transfer döneminde Merih Demiral için yeniden devreye gireceği yazıldı. Ancak siyah-beyazlılar'ın tek bir şartı var...
 
45'ten çok fazlasını istiyorlar!
 
Juventus Yönetimi, yaz transfer döneminde Liverpool'un, Merih için çok daha yüksek bir rakam önermesini bekliyor. Juve'nin, istediği bonservis bedeli ile ilgili bir açıklama ise yapılmadı. Ancak Juve ve Liverpool'un, yaz transfer döneminde masada anlaşması halinde milli futbolcumuz, yüksek ihtimalle gelecek sezon İngiltere Premier Lig'de Kırmızılılar'da görev yapacak.

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Etiketler: merih demiral liverpool juventus
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