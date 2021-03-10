LIVERPOOL - LEIPZIG maçı Misli.com'da

İlk maçı Mohamed Salah ve Sadio Mane'nin golleriyle 2-0 kazanan Liverpool, Premier Lig'de ise son 7 maçın sadece 1'ini kazanabildi (6 mağlubiyet) ve 8. sıraya kadar geriledi.Roberto Firmino ve milli futbolcumuz Ozan Kabak, hafif sakatlıklarına rağmen maç kadrosunda yer aldılar. İkisinin de ilk 11'de başlaması beklenmiyor ama her an oyuna girecekmiş gibi de hazır durumda bekleyecekler.Joel Matip, Virgil van Dijk, Jordan Henderson ve Joe Gomez ise Macaristan kafilesinde yoktu.Savunmanın ortasında "Fabinho & Nathaniel Phillips" izleyeceğiz. Hücumda ise Firmino yerine Diogo Jota olacak.TD Jürgen Klopp; "Lokalde kötü sonuçlar almış olsak da burada, Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir momentum içerisindeyiz. İlk yarıyı kazandık, şimdi sıra ikincisini de kazanıp yolumuza devam etmek..." dedi.

Bundesliga'da 6 maç üst üste kazanıp Bayern'i 2 puan geriden takip eden RB Leipzig, 2-0 kaybettikleri ilk maçın ardından rövanşta zorlu bir sınavdan geçecek.Dominik Szoboszlai uzun süredir sakat, Angelino son 3 resmi maçı kaçırdı.Willi Orban geçtiğimiz hafta arası kupa maçında tedbir amaçlı devre arasında kenara geldi, hafta sonu da dinlendi. Durumu maç saati netleşecek.Alexander Sörloth müthiş formda! Son 3 maçta 165 dakika sahada kaldı ve 4 gol katkısı (2 gol - 2 asist) yaptı.Bazı kaynaklar "Kuzeyin Kralı" için ilk 11'de başlar yazıyor, bazıları ise Christopher Nkunku'nun yanında Yussuf Poulsen başlayacak diye belirtmiş.Şampiyonlar Ligi'ndeki bu son 16 turu rövanş mücadelesi Puskas Arena'da (Macaristan) oynanacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Liverpool'un son 5 resmi maçı "2.5 ALT" bitti.

- RB Leipzig'in son 7 resmi maçının 6'sı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımlarıyla oynadığı son 3 maçı kaybetmedi. (2 galibiyet - 1 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Liverpool kazanır" oldu!%33'lük kesim Premier Lig'de çok kötü bir dönemden de geçse tarafsız sahada RB Leipzig karşısında bir kez daha Liverpool'un galibiyetle sahadan ayrılacağını düşünüyor...%16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve rövanşta en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

