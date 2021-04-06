Liverpool maçı öncesi Varane ve Ramos şoku!

Real Madrid'in iki yıldız oyuncusu Varane ve Sergio Ramos'un koronavirüse yakalandıkları belli oldu.

06 Nisan 2021 Salı - 14:48
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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bu akşam oynanacak Liverpool maçı öncesinde Raphael Varane'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan testlerde oyuncumuz Raphael Varane'ın sonucu pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullandı.
 
Real Madrid'de Raphael Varane'ın yanı sıra geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan bir diğer savunmacı Sergio Ramos da Liverpool karşısında forma giyemeyecek.

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Etiketler: varane ramos real madrid
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