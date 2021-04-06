Liverpool maçı öncesi Varane ve Ramos şoku!

06 Nisan 2021 Salı - 14:48
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid
, UEFA Şampiyonlar Ligi
çeyrek finalinde bu akşam oynanacak Liverpool
maçı öncesinde Raphael Varane'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sabah
yapılan testlerde oyuncumuz Raphael Varane'ın sonucu pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullandı.
Real Madrid'de Raphael Varane'ın yanı sıra geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan bir diğer savunmacı Sergio Ramos da Liverpool karşısında forma giyemeyecek.