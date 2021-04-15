Liverpool - Real Madrid: 0-0

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Ozan Kabak'lı Liverpool, evinde Real Madrid'i konuk etti. İlk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, Liverpool karşısında zorlanmasına rağmen sahadan 0-0'lı beraberlikle ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı. Ozan Kabak maça ilk 11'de başlarken 60 dakika sahada kaldı. Real Madrid yarı finalde Chelsea ile eşleşti.

15 Nisan 2021 Perşembe - 2:27
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Ozan Kabak'lı Liverpool, evinde Real Madrid'i konuk etti. İlk maçı 3-1 kazanan Real, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.
 
Ozan Kabak mücadeleye ilk 11'de çıktı ve 60 dakika sahada kaldı.
 
Real Madrid'in yarı finaldeki rakibi Chelsea oldu.
 
Ayrıca maç öncesinde Liverpoollu taraftarlar tarafından taşlanan Real Madrid takım otobüsünün camları kırıldı. Liverpool konuyla ilgili özür diledi.
 
Final İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda
 
Yarı final eşleşmelerinin ilk maçları 27-28 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 4-5 Mayıs'ta oynanacak. 29 Mayıs'taki final karşılaşması ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

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