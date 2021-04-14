Liverpool - Real Madrid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını Madrid'de 3-1 kazanan Real, Anfield Road'daki rövanşta Liverpool ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

14 Nisan 2021 Çarşamba - 11:55
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Madrid'de Real'e 3-1 kaybettikten sonra Premier Lig'de Aston Villa'yı 90+1'de 2-1'le geçip ilk 4 iddiasını sürdüren Liverpool'da Joel Matip, Virgil van Dijk, Jordan Henderson ve Joe Gomez'in sakatlıkları sürüyor. Curtis Jones ve Divock Origi maç saati netleşecek. TD Jürgen Klopp savunmanın ortasında milli oyuncumuz Ozan Kabak ile Nathaniel Phillips'e görev vermeye devam edecek. "Salah, Firmino & Mane" üçlüsünün arasına Diogo Jota sızabilir. Portekizli son 2 maçı boş geçti ama öncesindeki 4 maçta 6 gole imza atmıştı. Orta alanda "Thiago, Fabinho & Wijnaldum" bozulmayacaktır, James Milner plase olur.
 
Liverpool galibiyeti sonrası El Clasico'ya çıkan ve Barcelona'yı 2-1 deviren Real Madrid, Atletico Madrid'in Real Betis'le berabere kalması sonrası La Liga'nın zirvesine sadece 1 puanlık mesafeye yerleşti. Diz sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Sergio Ramos, aynı zamanda da koronavirüse yakalandı. Raphael Varane'la birlikte karantinada, deplasman kafilesinde yer almadı. Dani Carvajal ve Eden Hazard kesin olarak yok, maç kadrosu açıklanmadığı için El Clasico'yu tamamlayamayan Lucas Vazquez belirsiz. Sağ bekte en olası isim Alvaro Odriozola... TD Zinedine Zidane; "İlk maçtaki skoru önemsemeden sahaya çıkacağız. Birlikte hareket edip rövanşı da kazanmak istiyoruz..." dedi.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Liverpool'un iç sahada oynadığı son 5 resmi maçın 4'ünde "ilk yarı en az 1 gol" izledik.
- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı 2+ farkla kaybettiği 13 eşleşmenin 2'sinde yoluna devam edebilen Liverpool, bunu en son 2018-19 yarı finalinde Barcelona karşısında başarmış ve finali de kazanıp şampiyon olmuştu.
- Real Madrid'in oynadığı son 8 resmi maçın 7'sinde "karşılıklı gol" oldu.
- Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını 2+ farkla kazandığı 16 eleme turunun 15'inde yoluna devam eden Real Madrid, sadece 2003-04 sezonunda Monaco'ya elenmişti.
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Liverpool kazanır" oldu! %24'lük kesim Anfield Road'da ev sahibi Liverpool'un Real Madrid'i yeneceğini düşünüyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.
 

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Etiketler: Liverpool Real Madrid misli misli.com
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