Liverpool sürprize izin vermedi Ozan Kabak...

Şampiyolar Ligi son 16 turu ilk maçında Leipzig, İngiliz devi Liverpool 'u konuk etti. Daha önce hiç karşı karşıya gelmeyen iki takımın mücadelesinde kazanan taraf 2-0 ile Liverpool oldu.

Liverpool'u gollerini 53. dakikada Mane ve 58. dakikada Salah Kaydetti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı. Öte yandan Kabak, bir İngiliz takımıyla Devler Ligi'nde maça çıkan ilk Türk oyuncu oldu.

Liverpool bu sonuçla rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti. Devler Ligi'nde rövanş maçları 23-24 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

İLK 11'LER!

RB Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angelino, Adams, Haidara, Kampl, Nkunku, Dani Olmo, Sabitzer.