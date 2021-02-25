Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un kalecisi Alisson'un babası boğularak hayatını kaybetti.

25 Şubat 2021 Perşembe - 10:55
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Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson'un babası yüzmek için girdiği baraj gölünde hayatını kaybetti.
 
Alisson'un 57 yaşındaki babası Jose Becker, Rincao do Inferno kasabası yakınlarındaki yazlığına yakın bir baraj gölüne yüzmek için girdi. Ancak sonrasında Jose Becker'den haber alınamayınca, polis ekipleri arama başlattı. Yapılan aramalar sonucunda Alisson'un babasının cansız bedenine ulaşıldı. Emniyet güçleri, olayda herhangi şüpheli bir durumun olmadığını ve ölümün boğulma sebebiyle gerçekleştiğini açıkladı.
 
 
Alisson ve ağabeyi Muriel'in formasını giydiği Internacional ve Fluminense kulüpleri "Alisson ve Muriel'in babası Jose Agostinho Becker'in ölüm haberini aldığımız için büyük üzüntü duyuyoruz. Sabır diliyoruz." şeklinde açıklama yaptı.
 
 
 

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Etiketler: Liverpool Liverpool kalecisi Alisson Becker
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