Liverpool’un sahibi John W. Henry çark etti özür diledi

Avrupa Süper Ligi'ne katılıp sonra ayrılan Liverpool'da John W. Henry özür diledi.

21 Nisan 2021 Çarşamba - 14:08
İLGİLİ HABERLER
Sumudica Süper Lig'den aldığı teklifleri açıkladı Tahkim Kurulu'ndan Mustafa Cengiz'e kötü haber Beşiktaş'tan Christian Benteke bombası Schalke taraftarları takım otobüsüne saldırdılar! Beşiktaş'ta Aboubakar şoku!

Henry, Liverpool’un resmi sitesinde paylaşılan açıklamasında, yeni turnuva planının taraftarların desteği olmadan ayakta kalamayacağını ve İngiltere’de herkesin de bu düşünceye sahip olduğunu belirtti.  
 
Avrupa Süper Ligi’nin kurulmasına ilişkin kararın alındığı günden bu yana sebep olduğu aksaklıklar nedeniyle taraftarlardan özür dileyen Henry, "Taraftarlarımızı onurlandırmak için, Jurgen Kloop, Billy, futbolcular ve takımın başarısı için çalışan herkesten özür diliyorum. Onların yaşanan aksaklıkta sorumluluğu bulunmuyor. En çok dağılan ve haksızlığa uğrayanlar da onlardı." ifadelerini kullandı.
 
Henry, birkaç gündür futbol dünyasında yaşanan "gereksiz" olumsuzluktan "tek başına" kendisinin sorumlu olduğunu kaydetti.  Liverpool, kurucusu olduğu Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini duyurmuştu. 
 
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal ve Tottenham da Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacaklarını açıklamıştı.  İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri,19 Nisan'da yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuştu.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: John W. Henry liverpool
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Emre Belözoğlu ile Perotti arasında kritik zirve! 'Gelecek sezon takımda...' Emre Belözoğlu ile Perotti arasında kritik zirve! 'Gelecek sezon takımda...'
Falcao 2022'nin sonuna kadar Galatasaray'da!Falcao 2022'nin sonuna kadar Galatasaray'da! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo depremi! Bundan böyle general Jose SosaFenerbahçe'de Luiz Gustavo depremi! Bundan böyle general Jose Sosa Galatasaray'da 3 imza birden! Tek problem Halil Dervişoğlu ve Gedson FernandesGalatasaray'da 3 imza birden! Tek problem Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.