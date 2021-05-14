Ljajic'in sakatlık umurunda değil! 'Kolum kopsa oynarım'

Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve omzunun çıktığı öğrenilen Ljajic Göztepe karşısında sahada olmak istiyor.

14 Mayıs 2021 Cuma - 9:58 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 11:10
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Karagümrük maçının ilk yarısında Lucas Biglia ile girdiği ikili mücadelede sağ omzu çıkan Adem Ljajic, sezonun finalinde sahne almak istiyor. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun omzu doktorlar tarafından yapılan müdahaleyle yerine oturtuldu ancak ağrıları henüz geçmedi. Buna rağmen gözünü karartan Ljajic'in, "Ben her türlü fedakarlığa hazırım. Kolum kopsa da oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.
 
Deneyimli 10 numarayla ilgili son karar karşılaşma günü yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.

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Etiketler: ljajic beşiktaş
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