Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 1

MAÇTAN DAKİKALAR

Pozisyon 87' Moskova baskıyı arttırdı ancak Galatasaray savunmasını geçmekte zorlanıyor.

88' Zhivoglyadov, Rybus'un yerine oyuna dahil oldu.Maciej Rybus - Dmitri Zhivoglyadov

89' Diagne'nin pasında Kerem, ceza sahası içinin sağ tarafından şutunu çekti. Kaleci topun ağlara gitmesine izin vermedi.

90' Luyindama, Cicaladu'nun yerine oyunda.Alexandru Cicaldau - Christian Luyindama

82' GOOOOL! Morutan'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Kerem ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Kerem'in vuruşunda top ağlarla buluştu.Gol - Kerem Aktürkoglu

67' Kerem, Barış Alper'in yerine oyunda.Baris Yilmaz - Kerem Aktürkoglu

68' Orta sahada topa sahip olan Kerem hızlı koşuyla sağ taraftan ceza sahasına girdi. Ceza sahasına girer girmez şutunu çeken Kerem'in pozisyonunda top kalecide kaldı.

76' Diagne, Mostafa Mohamed'in yerine oyuna girdi.Mostafa Mohamed - Mbaye Diagne

77' Değişiklikler sonucu Kerem sola, Morutan da sağa geçti.

54' Van Aanholt'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Nelsson'un yaptığı vuruşta kaleci topu kornere çaldı.

59' Sağ kanattan Barış'ın ortasında ceza sahasında Mostafa Mohamed'in yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

62' Smolov'un sağ kanattan yaptığı ortada savunmaya çarpan top kornere çıktı.

64' Lokomotiv Moskova bu dakikalarda baskısını arttırdı.

49' Takımların karşılıklı top kayıpları ikinci yarıda da devam ediyor.

44' Taylan, Kerk'e yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Taylan Antalyali

45' İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.

35' Van Aanholt, Kerk ile ikili mücadele yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi. Babel, hakeme kart göstermediği için itiraz edince sarı kart gördü.Sarı Kart - Ryan Babel

38' Kerk'in pasında Maradishvili ceza yayının üstünden vuruşunu yaptı top yandan dışarı çıktı.

43' Babel'in sol kanattan içeri ortasında Pablo kale önünde Mostafa Mohamed'den önce yükseldi ve topu kornere gönderdi.

29' Bu dakikalarda Galatasaray kendi yarı sahasına çekildi ve rakibine alan bırakmamaya çalışıyor.

27' Her iki takımda karşılık top kayıpları yaşamaya devam ediyor.

25' Zhemaletdinov ceza sahası dışından şansını denedi top savunmadan döndü.

18' Savunmanın arkasına gönderilen pasta Kerk ceza sahasında topla buluştu. Muslera'nın müdahalesiyle Kerk topu ayağından açtı ve top auta çıktı.

17' Lokomotiv Moskova takımı pas oyunuyla ileri çıkmaya çalışıyor.