Lokomotiv Moskova: 0 - Galatasaray: 1

21 Ekim 2021 Perşembe - 20:57
| Son Güncelleme : 21 10 2021 - 23:55
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
90'
Van Aanholt yerini Ömer Bayram'a bıraktı.Patrick van
Aanholt - Ömer Bayram
90' Morutan sarı kart gördü.Sarı Kart - Olimpiu Morutan
90' Luyindama, Cicaladu'nun yerine oyunda.Alexandru Cicaldau - Christian Luyindama
89' Diagne'nin pasında Kerem, ceza sahası içinin sağ tarafından şutunu çekti. Kaleci topun ağlara gitmesine izin vermedi.
88' Zhivoglyadov, Rybus'un yerine oyuna dahil oldu.Maciej Rybus - Dmitri Zhivoglyadov
Pozisyon 87' Moskova baskıyı arttırdı ancak Galatasaray savunmasını geçmekte zorlanıyor.
82' GOOOOL! Morutan'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Kerem ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Kerem'in vuruşunda top ağlarla buluştu.Gol - Kerem Aktürkoglu
81' Morutan'ın sağ kanattan içeri yerden kestiği topa Kerem ceza sahasında gelişine vurdu. Top kalecide kadlı.
77' Değişiklikler sonucu Kerem sola, Morutan da sağa geçti.
76' Diagne, Mostafa Mohamed'in yerine oyuna girdi.Mostafa Mohamed - Mbaye Diagne
76' Babel yerini Morutan'a bıraktı.Ryan Babel - Olimpiu Morutan
73' Galatasaray'da Jedvaj'a faul yapan Mostafa sarı kart gördü.Sarı Kart - Mostafa Mohamed
69' Cicaldao'ya faul yapan Barinov sarı kart gördü.Sarı Kart - Dmitri Barinov
68' Orta sahada topa sahip olan Kerem hızlı koşuyla sağ taraftan ceza sahasına girdi. Ceza sahasına girer girmez şutunu çeken Kerem'in pozisyonunda top kalecide kaldı.
67' Kerem, Barış Alper'in yerine oyunda.Baris Yilmaz - Kerem Aktürkoglu
64' Lokomotiv Moskova bu dakikalarda baskısını arttırdı.
62' Smolov'un sağ kanattan yaptığı ortada savunmaya çarpan top kornere çıktı.
59' Sağ kanattan Barış'ın ortasında ceza sahasında Mostafa Mohamed'in yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
54' Van Aanholt'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Nelsson'un yaptığı vuruşta kaleci topu kornere çaldı.
51' Smolov'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top kornere çıktı.
49' Takımların karşılıklı top kayıpları ikinci yarıda da devam ediyor.
45' İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.
45' Ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Babel'in şutunda top üstten dışarı çıktı.
44' Taylan, Kerk'e yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Taylan Antalyali
43' Babel'in sol kanattan içeri ortasında Pablo kale önünde Mostafa Mohamed'den önce yükseldi ve topu kornere gönderdi.
41' Kerk çalımlara sol kanattan ceza sahasına girdi. Ceza sahasına girer girmez pasını içeri aktardı. Marcao'nun müdahalesiyle top kornere çıktı.
38' Kerk'in pasında Maradishvili ceza yayının üstünden vuruşunu yaptı top yandan dışarı çıktı.
35' Van Aanholt, Kerk ile ikili mücadele yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi. Babel, hakeme kart göstermediği için itiraz edince sarı kart gördü.Sarı Kart - Ryan Babel
29' Bu dakikalarda Galatasaray kendi yarı sahasına çekildi ve rakibine alan bırakmamaya çalışıyor.
27' Her iki takımda karşılık top kayıpları yaşamaya devam ediyor.
25' Zhemaletdinov ceza sahası dışından şansını denedi top savunmadan döndü.
18' Savunmanın arkasına gönderilen pasta Kerk ceza sahasında topla buluştu. Muslera'nın müdahalesiyle Kerk topu ayağından açtı ve top auta çıktı.
17' Lokomotiv Moskova takımı pas oyunuyla ileri çıkmaya çalışıyor.
15' Geride kalan 14 dakikada net bir pozisyon yaşanmadı.
10' Cicaldau'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında oluşan karambolde savunma topu uzaklaştırdı.
8' Takımlar pozisyona girmekte zorluk çekiyor.
3' Her iki takımda orta sahada karşılıklı top kayıpları yaşıyor.
İLK 11'LER
LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Beka Beka, Barinov, Tiknizyan, Kerk, Smolov, Zhemaletdinov.
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Barış Alper, Babel, Mohamed.