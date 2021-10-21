Lokomotiv Moskova - Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yla karşı karşıya geliyor.

21 Ekim 2021 Perşembe - 20:57 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 22:31
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MAÇTAN DAKİKALAR
 
29' Bu dakikalarda Galatasaray kendi yarı sahasına çekildi ve rakibine alan bırakmamaya çalışıyor.
 
27' Her iki takımda karşılık top kayıpları yaşamaya devam ediyor.
 
25' Zhemaletdinov ceza sahası dışından şansını denedi top savunmadan döndü.
 
18' Savunmanın arkasına gönderilen pasta Kerk ceza sahasında topla buluştu. Muslera'nın müdahalesiyle Kerk topu ayağından açtı ve top auta çıktı.
 
17' Lokomotiv Moskova takımı pas oyunuyla ileri çıkmaya çalışıyor.
 
15' Geride kalan 14 dakikada net bir pozisyon yaşanmadı.
 
10' Cicaldau'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında oluşan karambolde savunma topu uzaklaştırdı.
 
8' Takımlar pozisyona girmekte zorluk çekiyor.
 
3' Her iki takımda orta sahada karşılıklı top kayıpları yaşıyor.
 
İLK 11'LER
 
LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Beka Beka, Barinov, Tiknizyan, Kerk, Smolov, Zhemaletdinov.
 
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Barış Alper, Babel, Mohamed.

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