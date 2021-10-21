Lokomotiv Moskova - Galatasaray

MAÇTAN DAKİKALAR

Bu dakikalarda 29'Bu dakikalarda Galatasaray kendi yarı sahasına çekildi ve rakibine alan bırakmamaya çalışıyor.

27' Her iki takımda karşılık top kayıpları yaşamaya devam ediyor.

25' Zhemaletdinov ceza sahası dışından şansını denedi top savunmadan döndü.

18' Savunmanın arkasına gönderilen pasta Kerk ceza sahasında topla buluştu. Muslera'nın müdahalesiyle Kerk topu ayağından açtı ve top auta çıktı.