Lorik Cana: Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir maç

UEFA Avrupa Ligi E Grubu takımlarından Galatasaray Marsilya ve Lazio 'nun eski futbolcusu Lorik Cana, Galatasaray - Lazio karşılaşması öncesinde beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

İşte Cana'nın sözleri;

"ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDE"

"Bu yıl Avrupa Ligi'nde benim için özel bir grup var, Marsilya, Galatasaray ve Lazio aynı grupta. Bu neredeyse Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir grup. Her takımın Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Galatasaray açısından her maç ilginç ve zor geçecektir. Bir favori seçmek zor, 4 takımın da gruptan çıkma şansı var. Umarım eski takımlarımdan ikisi tur atlar."

"MARSİLYA İLK TERCİHİM OLUR"

"Galatasaray ve Lazio ile güçlü bağlarım var ama ben genç bir çocukken Marsilya'nın bir taraftarı olarak çıkış yaptım. Bu yüzden Marsilya ilk tercihim olur. Galatasaray ile Marsilya arasındaki maçlar ilginç geçecektir. Galatasaray, son 25 yılda kulüp tarihine geçmiş harika bir teknik direktöre sahip. Tecrübeli de bir takım. Bu sezon olabilir mi bilmiyorum ama geçen sezon şampiyonluğa yaklaştılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hak etmişlerdi. İyi bir takım."

"ÇOK ENTERESAN BİR MAÇ OLACAK"

"Roma'da yaşıyorum, maçları stattan izleyeceğim. Galatasaray - Lazio maçı özel ve sıra dışı olacak. Sarri gibi harika teknik direktörleri ve yeni bir anlayışları var. 3-5-2'den Sarri'nin 4-3-3'üne geçtiler. Çok enteresan bir maç olacak, izlerken eğleneceğime eminim." (Sporx)