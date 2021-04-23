Loris Karis futbolu unuttu!

2 yıl Beşiktaş'ta oynadı

2018-2020 yılları arasında 2 sene kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Alman kaleci, siyah beyazlılarla toplam 65 maça çıktı ve 14 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Loris Karius, bu maçlarda 95 gole engel olamadı. (Aksam)