Loris Karius'a sürpriz talip

Fransa Ligue 1 ekibi Montpellier, Loris Karius'u transfer etmek istiyor.

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 9:45
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Beşiktaş'tan ayrılarak Liverpool'a dönen Alman kaleci Loris Karius, Fransa Ligue 1 ekibi Montpellier'in transfer listesine girdi. Fransızların, Loris Karius'a imza attırmak istediği öne sürüldü. Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılarak İngiltere'ye giden Loris Karius'un Liverpool'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Alman kaleci için yeni transfer iddiaları ortaya atılıyor.
 
BBC'nın aktardığı habere göre Fransa'da yeni sezona hazırlanan Montpellier, Loris Karius'u transfer etmek istiyor. Kaleci transferi için Karius'a yönelen Montpellier'in henüz resmi teklif vermediği ancak imza attırma konusunda istekli olduğu vurgulandı.
 
"BEŞİKTAŞ'TA SPORTİF DIŞI SORUNLAR VARDI"
 
Liverpool'a geri dönen Karius, geçtiğimiz haftalarda geleceği hakkında konuşmuş ve Beşiktaş'taki sorunları şu ifadelerle anlatmıştı:
 
"Beşiktaş'ta hem olumlu hem olumsuz deneyimler yaşadım. Sportif anlamda çok iyiydi. Sakatlığım dışında hep oynadım. Avrupa Ligi'ndeydik ve ilk yıl yeterli olmasa bile şampiyonluğa oynadık. Ayrılık sürecinde Beşiktaş'ta kesinlikle sportif dışı sorunlar yaşandı. Böyle olmamalıydı. Oyuncu ve kulüp arasında belirli güven olmalıdır. Artık bu güven oluşmasında, iyi hissetmek de zorlaşıyor. Onun dışında Beşiktaş taraftarları ve takım arkadaşlarımla yaşadıklarım gayet olumluydu."
 
 

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