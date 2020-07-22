Loris Karius'a sürpriz talip

Beşiktaş'tan ayrılarak Liverpool 'a dönen Alman kaleci Loris Karius, Fransa Ligue 1 ekibi Montpellier'in transfer listesine girdi. Fransızların, Loris Karius'a imza attırmak istediği öne sürüldü. Beşiktaş 'tan olaylı bir şekilde ayrılarak İngiltere 'ye giden Loris Karius'un Liverpool'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Alman kaleci için yeni transfer iddiaları ortaya atılıyor.

BBC'nın aktardığı habere göre Fransa'da yeni sezona hazırlanan Montpellier, Loris Karius'u transfer etmek istiyor. Kaleci transferi için Karius'a yönelen Montpellier'in henüz resmi teklif vermediği ancak imza attırma konusunda istekli olduğu vurgulandı.

"BEŞİKTAŞ'TA SPORTİF DIŞI SORUNLAR VARDI"

Liverpool'a geri dönen Karius, geçtiğimiz haftalarda geleceği hakkında konuşmuş ve Beşiktaş'taki sorunları şu ifadelerle anlatmıştı: