Loris Karius kendi ülkesinde de dikiş tutturamadı

Beşiktaş'tan ayrılıp ülkesinin takımlarından Union Berlin'e transfer olan Karius henüz forma şansı bulamadı.

23 Kasım 2020 Pazartesi - 9:48
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Liverpool'da Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller nedeniyle ağır şekilde eleştirildikten sonra Beşiktaş'a transfer olan ancak Türkiye'de de aradığını bulamayan Loris Karius için işler iyi gitmemeye devam ediyor.
 
Geçtiğimiz sezonun sonlarında Beşiktaş ile olan sözleşmesini fesh eden Karius, sezon başında Bundesliga ekibi Union Berlin'e transfer olmuştu.
 
Almanya'da kendisini bulmayı arayan Karius, Bundesliga'da büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Karius, 8 haftası geriden kalan Bundesliga'da henüz forma şansı bulamadı. Ligin flaş takımı Union Berlin, 5. sırada bulunup büyük bir sürprize imza atarken Karius yedek kulübesinde kaldı.
 

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Etiketler: karius union berlin
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