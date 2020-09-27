Los Angeles Lakers NBA finaline yükseldi

Los Angeles Lakers NBA finaline yükseldi

27 Eylül 2020 Pazar - 11:08 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 11:42
İLGİLİ HABERLER
Courtney Williams ve Hruscakova Galatasaray'da! Boston - Miami maç sonucu: 101-106 Anadolu Efes'te bir oyuncuda corona virüs vakası! Galatasaray ve Fenerbahçe, Gloria Cup Turnuvası'na devam etmeyecek Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı maçları seyircisiz oynanacak

NBA play-offlarına Lakers ile Nuggets arasındaki Batı Konferansı final serisinin 5. maçıyla devam edildi.
 
LeBron James'in 38 sayı, 16 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparak yıldızlaştığı maçta Nuggets'ı 117-107 mağlup eden Lakers, seriyi 4-1 kazandı ve Batı Konferansı şampiyonu olarak 10 yıl aranın ardından NBA finaline yükseldi.
 
Kariyerinde 10. kez NBA finalinde mücadele edecek olan LeBron James, en çok final oynayan oyuncular listesinde Kareem Abdul-Jabbar ile beraber 3. sırayı paylaştı.
 
Lakers'ta Anthony Davis 27, Danny Green ve Alex Caruso ise 11'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.
 
Nuggets'ta Jerami Grant'ın 20 sayı, 9 ribaunt ve Nikola Jokic'in 20 sayı, 7 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.
 
NBA play-offlarına yarın TSİ 02.30'da Miami Heat ile Boston Celtics (3-2) arasındaki Doğu Konferansı final serisi 6. maçıyla devam edilecek.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: los angeles lakers NBA
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Arda Turan 3481 gün sonra derbide! Arda Turan 3481 gün sonra derbide!
B planı devreye sokuldu! Fenerbahçe'ye derbi öncesi transferde büyük şok B planı devreye sokuldu! Fenerbahçe'ye derbi öncesi transferde büyük şok Almanya'da Ozan Kabak geceye damga vurdu! Şok hareket...Almanya'da Ozan Kabak geceye damga vurdu! Şok hareket... Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un yerine geldi, inanılmazı başardı!Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un yerine geldi, inanılmazı başardı!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.