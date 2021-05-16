Lucescu'nun Sergen Yalçın açıklaması dikkat çekti!

Ukrayna'da Dinamo Kiev'i şampiyon yapan Mircea Lucescu Beşiktaş'ın şamiyonluğu için 'Sergen Yalçın'ı Ahmet Nur Çebi'ye öneren benim' dedi.

16 Mayıs 2021 Pazar - 18:25
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Beşiktaş'ın şampiyonluğunun ardından eski teknik direktör Mircea Lucescu'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.
 
Rumen basınına konuşan deneyimli teknik adam, "Ahmet Nur Çebi benimle görüştüğünde ben kabul etmedim ve ona Sergen Yalçın'ı almasını önerdim. Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta. Ben onun için ısrarcı oldum" ifadelerini kullandı.
 
Beşiktaş'ın Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından başkan Ahmet Nur Çebi, Mircea Lucescu ile görüşme yapmıştı. Mircea Lucescu, bu görüşmenin sonrasında Ukrayna'da Dinamo Kiev'in teknik direktörlük teklifini kabul etmişti. Tecrübeli hoca, Dinamo Kiev'de 3 kupa birden kazanarak kulübün de tarihine geçti.
 
Sergen Yalçın, 2002-2003 yılında Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta 12 gol birden atmış ve zaferi getiren isimlerden olmuştu.
 
BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİ
 
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta hem futbolcu hem teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk Türk isim oldu.
 
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Sergen Yalçın, 1991-1997 ve 2002-2006'da olmak üzere iki defa siyah-beyazlı ekibin kadrosunda yer aldı. Yalçın, futbolculuğu döneminde Beşiktaş formasıyla 3 şampiyonluk yaşadı.
 
Siyah-beyazlı ekipte futbolcu olarak forma giyip de sonra teknik direktörlük görevinde bulunan Şeref Görkey, Hüseyin Saygun, Rasim Kara, Ertuğrul Sağlam, Tayfur Havutçu, Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba bu sevinci yaşama fırsatı bulamadı.
 
Beşiktaş'ı 1981-1982'de şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Dorde Milic, 1973-1975'te formasını giydiği siyah-beyazlı ekipte futbolcu olarak şampiyonluk sevinci yaşayamayan isimler arasında yer aldı.

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Etiketler: lucescu sergen yalçın beşiktaş
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