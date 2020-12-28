Luiz Gustavo Başakşehir maçına koronalı mı çıktı? Flaş açıklama

Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan ve ilk 7 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe’de Konyaspor karşısında alınan 2-0’lık yenilgi moralleri bozmuştu. 9.haftada Gençlerbirliği’ni deplasmanda 5-1‘lik skorla geçmesine rağmen derbiden çıkamayan ve bir anda serbest düşüşe geçen sarı lacivertliler 5 gün önce oynanan Başakşehir karşılaşmasına hayati derecede önem verirken, kritik 90 dakika öncesinde Sosa, Samatta, Perotti, Pelkas, Lemos, Valencia, Tolga Ciğerci eksiklerine koronaya yakalanan Ozan Tufan’ın da eklenmesi Fenerbahçe’yi büyük sıkıntıya sokmuştu.

MENAJERLERİ AÇIKLAMA YAPTI

Başakşehir karşısında mutlak 3 puan isteyen Fenerbahçe’de Luiz Gustavo’nun korona testinin pozitif çıktığı, fakat Brezilyalı yıldızın bu şekilde sahada görev aldığı iddiası bir anda ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada da yankı bulan iddiaya Serdar Aziz ve Caner Erkin’in isimleri de karışırken Gustavo’nun menajerlik şirketinde gelen yalanlama tartışmalara son noktayı koydu.



'KORONA OLAN FUTBOLCU BU KADAR DİRİ GÖZÜKEBİLİR Mİ?'



‘Luiz Gustavo’nun koronaya yakalanıp Başakşehir maçına bu şekilde çıktığı haberleri’ yüzde yüz yalan diyen menajerler kesin ve net bir dil kullanırken, ‘oyuncunun sahada gösterdiği performans bunu ispatlamıştır, korona testi pozitif çıkan bir futbolcu bu derece diri ve etkili gözükemez’ ifadeleri özellikle Fenerbahçe camiasının içini rahatlattı.