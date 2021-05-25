Luiz Gustavo giderse alternatifi hazır! Okay Yokuşlu

Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından yedek kalmaya başlayan Luiz Gustavo, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Meksika ekibi Tigres'in talip olduğu Gustavo'nun Emre Belözoğlu'nun kalması durumunda bu isteğinde ısrarlı olduğu da gelen haberler arasında.

CELTA VİGO İLE TEMASA GEÇİLDİ



Gustavo'nun bu flaş talebinin ardından Fenerbahçe yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Lacivertli yönetim Celta Vigo ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcumuz Okay Yokuşlu için İspanyol kulübü ile temasa geçti. İlk hedefin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu bildirildi.

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