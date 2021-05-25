Luiz Gustavo giderse alternatifi hazır! Okay Yokuşlu

Fenerbahçe Luiz Gustavo ile yollarını ayırırsa Okay Yokuşlu ile masaya oturacak.

25 Mayıs 2021 Salı - 10:10
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Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından yedek kalmaya başlayan Luiz Gustavo, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Meksika ekibi Tigres'in talip olduğu Gustavo'nun Emre Belözoğlu'nun kalması durumunda bu isteğinde ısrarlı olduğu da gelen haberler arasında.
 
CELTA VİGO İLE TEMASA GEÇİLDİ
 
Gustavo'nun bu flaş talebinin ardından Fenerbahçe yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Lacivertli yönetim Celta Vigo ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcumuz Okay Yokuşlu için İspanyol kulübü ile temasa geçti. İlk hedefin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu bildirildi.
 
BONSERVİSİ İÇİN ŞARTLAR ZORLANABİLİR
 
Geçtiğimiz sezonu West Bromwich'de kiralık geçiren milli futbolcu için gerekirse bonservisini satın almak için de şartlar zorlanacak. EURO 2020 kadrosunda olan Okay Yokuşlu'nun da Sarı-Lacivertli kulüpte forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

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Etiketler: okay yokuşlu luiz gustavo fenerbahçe
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