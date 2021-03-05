Luiz Gustavo nihayet döndü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 8 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.



Luiz Gustavo takımla çalışmalara başladı. Tedavisine devam edilen Sadık Çiftpınar, günü özel program dahilinde yapılan çalışmalarla tamamladı. Mesut Özil’in de tedavisine devam edildi. Teknik Drektör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da başladı. Fraport-TAV Antalyaspor maçında 90 dakika oynayan oyuncular, idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular da ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

