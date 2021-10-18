Luiz Gustavo: Tüm ülke, milyonlarca insan her şeyi gördü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada hakem Ali Şansalan'a tepki gösterdi.

İşte deneyimli oyuncunun açıklamaları: "Dün sahada takımımıza, bizlere karşı tavrı çok gergin, stresli bir hakem yönetimi yaşadık. Hakemliğin doğası gereği iki tarafa eşit olması gereken ancak maç içerisinde öyle olduğunu ne yazık ki hissedemediğimiz bir maç oldu. Aynı pozisyonlarda bambaşka yaklaşımlar gördük, kırmızı karta sebep olan pozisyona değinmeyeceğim dahi. Ben daha önce, kariyerim boyunca bir hakemin maç içerisinde bir takımın oyuncularına karşı bu kadar gergin göründüğü bir yaklaşımı hiç yaşamadım.

'Kariyerim için bir ilk oldu'