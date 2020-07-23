Luiz Gustavo'ya Fransız devinden kanca!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Olimpik Marsilya'dan 6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo hakkında Fransız medyasından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

23 Temmuz 2020 Perşembe - 11:16 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 11:18
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Olimpik Marsilya'dan 6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Sarı Lacivertliler'de gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini kazanmıştı. Yıldız isimle ilgili Fransız basınından gelen son haberler ise bomba etkisi yarattı.
 
Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, Olimpik Lyon Sportif Direktörü Juninho'nun takımdan ayrılan Lucas Tousart'ın yerini vatandaşı Gustavo ile doldurmayı düşündüğünü yazdı. Haberde Lyon Başkanı Jean-Michael Aulas'ın bu transfere maliyeti nedeniyle yanaşmadığı belirtilirken Gustavo'nun ise Fransa'ya dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.
 
Sarı Kanarya ile üç yıllık daha mukavelesi bulunan 33 yaşındaki ön libero, bu sezon forma şansı bulduğu 35 maçta üç kez fileleri havalandırırken bir de asist kaydetmişti. (Fanatik)
 
 

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