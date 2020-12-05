Luiz Gustavo yoksa Fenerbahçe de yok

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun olmadığı maçları kaybediyor...

05 Aralık 2020 Cumartesi - 12:39
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Denizli deplasmanına Luiz Gustavo'dan yoksun gidecek olan Kanarya, sambacının oynamadığı maçlarda zorlanıyor. Sarı-kart cezalısı olan Brezilyalı ön libero imza attığı günden bu yana sadece 3 lig maçını kaçırdı. Geçen sezon ilk olarak 23. haftadaki Galatasaray maçında cezalı duruma düşen Gustavo, son iki haftadaki Beşiktaş ve Rizespor maçlarında ise sakatlığı nedeniyle oynamadı. Fenerbahçe bu 3 maçta Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 yenildi ve 20 yıllık seri sona erdi. Beşiktaş'a ise deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Rizespor'u ise 3-1 mağlup etti..

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Etiketler: luiz gustavo fenerbahçe
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