Luka triple-double yaptı, Nowitzki'yi geride bıraktı!

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, takım bazında kırdığı yeni bir rekorla, organizasyonun efsane ismi Dirk Nowitzki'yi geride bıraktı.

Luka'nın Nowitzki'nin Dallas organizasyonundaki statüsüne ulaşması için uzun yıllara ihtiyacı olsa da, Sloven süperstar geçtiğimiz gece belirli bir kategoride efsanevi oyuncuyu çoktan geçmeyi başardı.

Doncic, Houston Rockets karşısında dün gece alınan 113-100'lük galibiyette kaydettiği triple-double ile (33 sayı, 16 ribaund ve 11 asist), takım arkadaşları arasında sayı, ribaund ve asist kategorilerinde lider oldu.

Bunu kariyerinde 39'uncu kez yapmış olan Luka, kariyeri boyunca bunu 38 kez yapan efsane oyuncu Dirk'ü geride bırakmış oldu. (Sporx)