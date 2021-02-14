Luyindama'dan itiraf! '3-4 maç...'

14 Şubat 2021 Pazar - 18:22
"Sabah çok kötü bir haber
le uyandık. Şehitlerimiz var. Çok üzüntülüydük. Sonra işimizi yapmamız gerekiyordu. Geldik. Zor bir mücadele oldu. Zemin çok ağırdı. İki takım da istediklerini gerçekleştiremedi. Mücadele önemli."
"Şampiyonluk olacaksa sezon sonunda, bu tip galibiyetler çok değerli. Taraftarlara armağan olsun."
"Fatih Hoca beni istediğinde ilk zamanlar, burada daha büyük gelişim sağlayabileceğimi düşünüyordum. Sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum."
LUYİNDAMA: 3-4 HAFTA DAHA OYNAYABİLİRSEM...
"Çok zor koşullar altında bu maçı oynadık. Önemli olan galibiyetle ayrılmaktı. 3 puanı aldık. Mutluyuz."
"Zor bir dönemden geçtim. Bu sakatlıklardan dolayı en iyi performansımı sergileyemedim. En iyi performans için tüm çalışmalarımı yapıyorum. 3-4 maç üst üste oynayabilirsem daha iyi olacağım."
ÖMER BAYRAM: GÜZEL BİR MAÇ OLDU DİYEMEYECEĞİM
"Ülke olarak bu sabah
acı bir haber aldık. Milletimizin başı sağolsun. Biz alışık değiliz böyle oynamaya. Galatasaray olarak topun bizde olduğu oyunları istiyoruz. Saha şartları, hava şartları sistemimizi değiştirdi."
"3 puan için ne gerekiyorsa yaptık. Sadece 3 puana odaklanmıştık. Güzel bir maç oldu diyemeyeceğim. Önemli olan 3 puan ve liderliği korumaktı. Ne gerekiyorsa yaptık. Maç da bunu istiyordu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum."