Luyindama Everton'a gidecek ama bir şartla

Christian Luyındama'nın satışına izin veren Fatih Terim , DR Kongolu stoperiyle ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor.

Everton'la devam eden görüşmelerin bir yerde sıkıştığı İngiliz ekibinin özellikle her milli maç için ülkesine gittiğinde sakatlanan Luyindama'dan imza attıktan sonra milli takımı bırakmasını transfer için şart koştuğu öğrenildi.