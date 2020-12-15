Luyindama Everton'a gidecek ama bir şartla

Devre arasında Galatasaray'dan Everton'a gideceği iddia edilen Luyindama için milli takım şartı getirildi.

15 Aralık 2020 Salı - 10:51
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Christian Luyındama'nın satışına izin veren Fatih Terim, DR Kongolu stoperiyle ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor.
 
Everton'la devam eden görüşmelerin bir yerde sıkıştığı İngiliz ekibinin özellikle her milli maç için ülkesine gittiğinde sakatlanan Luyindama'dan imza attıktan sonra milli takımı bırakmasını transfer için şart koştuğu öğrenildi.
 
İngiltere Premier Lig'de oynama hayali bulunan Luyindama'nın istemeyerek de olsa bu teklifi kabul etmeye yakın olduğu iddia edildi.
 

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Etiketler: luyindama galatasaray everton
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