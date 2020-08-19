Lyon 0-3 Bayern Münih! Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Lyon ile Bayern Münih, Lizbon'da bulunan Işık Stadı'nda karşı karşıya geldi. İspanyol hakem Mateu Lahoz'un düdük çaldığı maçı Bayern Münih 3-0 kazandı. Bayern'in gollerini 18 ve 33. dakikalarda Serge Gnabry ve 88. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa devi Paris Saint Germain ile eşleşti. Final maçı 23 Ağustos Pazar günü saat 22:00'da başlayacak.

LYON 0-3 BAYERN MUNIH

GOLLER: 18' Gnabry, 33' Gnabry, 88' Lewandowski

İlk yarı sonucu: 0-2

İLK 11'LER

Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski