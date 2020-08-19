Lyon 0-3 Bayern Münih! Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

19 Ağustos 2020 Çarşamba - 23:56
Lyon ile Bayern Münih, Lizbon'da bulunan Işık Stadı'nda karşı karşıya geldi. İspanyol hakem Mateu Lahoz'un düdük çaldığı maçı Bayern Münih 3-0 kazandı. Bayern'in gollerini 18 ve 33. dakikalarda Serge Gnabry ve 88. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi
finalinde Fransa
devi Paris
Saint Germain ile eşleşti. Final maçı 23 Ağustos Pazar günü saat 22:00'da başlayacak.
LYON 0-3 BAYERN MUNIH
GOLLER: 18' Gnabry, 33' Gnabry, 88' Lewandowski
İlk yarı sonucu: 0-2
İLK 11'LER
Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski