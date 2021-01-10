Lyon Beşiktaş'ın yıldızı için İstanbul'a geliyor

Fransız devi Lyon, Beşiktaş'ın yetenekli kalecisi Ersin Destanoğlu için İstanbul'a geliyor.

10 Ocak 2021 Pazar - 11:03
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Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun son 8 haftasında kaleyi teslim alan ve tecrübesizlik problemini çok kısa sürede aşmayı başaran Ersin Destanoğlu'nu Lyon ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planlıyor. Fransız kulübünün genç eldiven hakkındaki son kararını vermek için scoutlarını Türkiye'ye yollayacağı belirtildi. Ersin, Lyon tarafından Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçı ile Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde yakın takibe alınacak. Ancak Beşiktaş, başarılı file bekçisini ara dönemde elinden çıkarmayı düşünmüyor.
 

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Etiketler: ersin destanoğlu beşiktaş lyon
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