Lyon'dan sonra Rubin Kazan da Pelkas için harekete geçti

Fransız devi Lyon'dan sonra Rubin Kazan da Pelkas için harekete geçti.

06 Haziran 2021 Pazar - 13:11
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Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, Lyon'un radarına girmişti ancak Pelkas için harekete geçen ilk kulüp Rubin Kazan oldu.
 
Rus ekibinin Sarı-Lacivertlilerin kapısı 6 milyon Euro ile çaldığı belirtildi. Yönetim ise sonraki satıştan PAOK'a yüzde 20 pay vereceği için Pelkas'ı 10 milyon euronun altında bir fiyata satmak istemiyor.
 
Bu nedenle Rubin'in ilk teklifi anında geri çevrildi. Rus Kulübü'nün yeni bir teklifle yeniden Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor.
 
Öte yandan Pelkas'ın ise önceliğinin kariyerini Sarı-Lacivertli ekipte sürdürmek olduğu kaydedildi.
 
(Fanatik)

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Etiketler: pelkas rubin kazan lyon fenerbahçe
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