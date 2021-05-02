Lyon dediler Nice çıktı! Ersin Destanoğlu için geldiler

Fransız kulübü Nice Ersin Destanoğlu'nu yakından takip etti.

02 Mayıs 2021 Pazar - 11:48
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Süper Lig'in 39. haftasının açılış mücadelesinde Beşiktaş, sahasında ağırladığı Hatayspor'u 7-0 yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
 
Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan siyah-beyazlılarda, kaleci Ersin Destanoğlu'nun performansı dikkat çekiyor. Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, Fransız ekiplerinin radarında...
 
Olympique Lyon'un ardından Nice'in scout şefi, dün genç file bekçisini izlemek için Vodafone Park'taydı. Bu sezon ligde 32 resmi maça çıkan Ersin, 29 gol yerken 13 mücadelede kalesini gole kapattı. Başarılı eldiven ayrıca dün Hatayspor karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkan tek Türk oyuncuydu. Ersin'in sözleşmesi 2023'te sona erecek.

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Etiketler: nice ersin destanoğlu
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