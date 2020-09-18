Lyon- Nimes maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

LYON - NIMES



Fransa Ligue 1'de yeni sezona 3 maçta 4 puanlık vasat bir başlangıç yapan Lyon'da, takımdan ayrılması gündemde olan Houssem Aouar, son oynadıkları Montpellier maçında kırmızı kart görüp cezalı duruma düştü. Aynı maçta kenardan gelen kaptan Memphis Depay, Barcelona'ya gidemeyecek gibi duruyor. Bu yüzden ilk 11'deki yerini yeniden alacak. Jeff Reine-Adelaide sakat, Bertrand Traore kadro dışı. Hücum ikilisi Moussa Dembele ve Karl Toko Ekambi olacak.



Geçen sezon lig tescil edildiğinde küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Nimes, 2020-21 sezonuna da istediği gibi bir giriş yapamadı. İlk 3 maçın 2'sini kaybeden Güney Fransa ekibi, zorlu Lyon deplasmanında hücumun önemli parçası Romain Philippoteaux olmadan çıkacak. Philippoteaux, Brest'e transfer olmak üzere... Savunmadan Sofiane Alakouch ve Lucas Deaux sakat. TD Bernard Blaquart, stoperde Loick Landre ile PAblo Martinez ikilisini tercih edecek.



ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!



- Nimes'in, geçen sezonu da dahil edersek, deplasmanda oynadığı son 7 maç "2.5 ÜST" bitti.



- İki takım arasında oynanan son 4 maçı Lyon kazandı.



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