M.United'da olmadı İnter'e gidiyor

Manchester United'dan ayrılması gündeme gelen Telles'in İnter'le masaya oturduğu ortaya çıktı.

02 Mart 2021 Salı - 12:42
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Bir dönem Galatasaray forması giyen ve şimdilerde İngiliz devi Manchester United'da kariyerine devam eden Alex Telles, Inter'in gündemine geldi.
 
Kulübün yayın organı Inter Live, Brezilyalı sol bekin Manchester United'dan ayrılıp İtalyan devinin yolunu tutabileceğini iddia etti. Sezon başında Porto'dan 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katan ve Luke Shaw'un alternatifi olarak gördüğü Manchester United'ın Telles için yüksek bir bonservis bedeli isteyeceği belirtildi.
 
Manchester United'dan 4 futbolcu transfer ettiler
 
Inter, daha önce İngiliz devinden Ashley Young, Darmian, Romelu Lukaku ve Alexis Sanchez'i kadrosuna katmıştı.
 
Galatasaray'dan Inter'e kiralanmıştı
 
Sezon başında Manchester United'a katılan Alex Telles, bu sezon Kırmızı Şeytanlar ile çıktığı toplam 19 maçta 2 gol 5 asistlik performans sergiledi. Öte yandan 2014 yılında Galatasaray'a transfer olan Brezilyalı futbolcu, 2015-16 sezonunda kiralık olarak Inter forması giymişti.

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Etiketler: telles inter
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