M.United Mbaye Diagne'yi durduramadı

Galatasaray'dan WBA'ya kiralık olarak giden Diagne, bugün Premier Lig'de ilk golle tanıştı.

14 Şubat 2021 Pazar - 19:09 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 22:50
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Ara transfer döneminde Galatasaray'dan Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a transfer olan Mbaye Diagne performansıyla dikkat çekiyor. İlk iki maçında asist yapan Senegalli forvet bugün oynanan WBA - Manchester United maçında 2. dakikada takımının ilk golünü attı.

 
Galatasaray, Diagne'yi 1.4 milyon sterlin karşılığında sezon sonuna kadar İngiliz ekibine kiralamıştı.

ALLARDYCE: 3 GOL HARİKA OLURDU

West Bromwich Albion Menajeri Sam Allardyce, Manchester United ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
Mbaye Diagne'nin performansı sorulan Allardyce, "MANU'yu yenecek kadar pozisyon ürettik. Bugün için benim adıma üzücü olan Mbaye Diagne'nin hat-trick yapabilecekken sadece 1 golde kalması. Onun için de 3 gol harika olurdu." ifadelerini kullandı.
 
Tecrübeli İngiliz menajer, "Diagne'nin attığı gol harikaydı. Çok basit pozisyonlar kaçırdı bugün. Ancak, attığı golde de aslında atabilecek gibi değildi. Ceza sahası içerisinde bizim adımıza böyle goller atacak bir santrforumuz olması çok güzel bir duygu." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.
 
"KALECİMİZ SAYESİNDE YENİLMEDİK"
 
Allardyce, "Takımımın genel performansından çok memnunum. United'a karşı oyun olarak üstün oynadılar. Tüm ilk yarı boyunca United'ın kalemizi bulan sadece 1 şutu var. Son dakikada ise kalecimiz sayesinde mağlup olmadık. Yenilmeyi hiç hak etmemiştik. Maçı kazanacak kadar pozisyonumuz vardı ama bir türlü 1'den fazla gol atamadık." ifadelerini kullandı.
 
"OKAY YOKUŞLU FARK YARATACAK"
 
Yeni transferleri Okay hakkında gelen soruya ise Allardyce, "Bu takımda fark yaratabilecek bir oyuncu. Aramızda olduğu için mutluyuz. Takım arkadaşlarıyla iyi uyum sağladı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Etiketler: diagne wba manchester united
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