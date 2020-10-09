Maaşına öyle bir zam aldı ki...

Galatasaray'da başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve Roma başta olmak üzere bazı Avrupa devlerinin radarına giren Marcao için harekete geçiliyor.

Cim-Bom, 24 yaşındaki Brezilya lı stoperin iki sene sonra serbest kalacağını planlayarak adımlarını atacak. Buna göre 1.5 sezon önce Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro bonservisle alınan Marcao'nun potansiyeli yönetimin şimdiden kolları sıvamasına yol açtı.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Marcao'nun kontratını revize etme kararı aldı. Yapılan plana göre takımda en az kazanan isimlerden biri olan yetenekli futbolcunun sözleşme süresi uzatılacak

MAAŞI 2 MİLYON EURO OLACAK

Marcao'nun ücretine de zam yapılacak. Galatasaray ile sözleşmesi 2022'de bitecek olan Marcao'ya yüzde 100 zam yapılmasının planlandığı öğrenildi. Brezilyalı futbolcu zamsız sözleşmesine göre bu yıl 850 bin euro, gelecek yıl da 900 bin euro alacaktı. 2025'e uzatılacak sözleşme ile beraber Marcao'nun ücreti 2 milyon euro seviyesine çekilecek.

Galatasaray böylece Marcao pazarlıklarında elini bir hayli güçlendirecek. Sarı-kırmızılıların yükselen formu ile dikkat çeken Brezilyalı futbolcunun sözleşmesine 30 milyon euroluk çıkış maddesi de koymaya hazırlandığı belirtildi.