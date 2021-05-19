Maaşında indirime giderse Feghouli Olympiakos'ta

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Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Yunanistan Ligi devlerinden Olympiakos'un transfer radarına girdi.

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Olympiakos'a Feghouli ile beraber menajerler aracılığı ile AEK'dan ayrılmaya hazırlanan Nelson Oliviera ve Tiquinho Soares de önerildi.

MAAŞI SORUN OLDU



Öte yandan Olympiakoslu kurmayların, Feghouli'nin aldığı yaklaşık 4 milyon euroyu bulan maaşını karşılayamayacağı, oyuncunun bu rakamda indirime gitmesi halinde masaya oturulabileceği kaydedildi.