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Maaşında indirime giderse Feghouli Olympiakos'ta

Maaşında indirime giderse Feghouli Olympiakos'ta

Galatasaray'ın Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli'ye Olympiakos talip oldu.

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Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Yunanistan Ligi devlerinden Olympiakos'un transfer radarına girdi.
 
Forvet hattını güçlendirmek isteyen Olympiakos'a Feghouli ile beraber menajerler aracılığı ile AEK'dan ayrılmaya hazırlanan Nelson Oliviera ve Tiquinho Soares de önerildi.
 
MAAŞI SORUN OLDU
 
Öte yandan Olympiakoslu kurmayların, Feghouli'nin aldığı yaklaşık 4 milyon euroyu bulan maaşını karşılayamayacağı, oyuncunun bu rakamda indirime gitmesi halinde masaya oturulabileceği kaydedildi.
 
Feghouli bu sezon 25 maça çıkarken 2 gol, 4 asist üretti. (Fotomac)

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Etiketler: feghouli olympiakos galatasaray
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