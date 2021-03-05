Maç biter bitmez Galatasaray'a...

Fenerbahçe'nin yöneticilerinden Selahattin Baki, Antalyaspor maçından sonra Galatasaray'a göndermede bulundu.

05 Mart 2021 Cuma - 7:39
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Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
 
Şehitlerimiz olduğundan gerekli açıklamaları ertelediklerini belirten Baki, "Bitlis'teki helikopter kazası sonrasında maalesef şehitlerimiz var. Bu akşam hepinizin affına sığınarak futbol konuşmamak, şehitlerimize saygı göstermek istiyorum. Bu demek değil ki dün akşam rakibimizin maçında yaşanan bazı olaylar ve daha sonra rakibimizin bazı yöneticilerinin verdiği demeçler ile ilgili cevabımız olmayacak. Hepsinin cevabını vereceğiz. Bu akşam da maç esnasında ve maçtan sonra olan bazı olaylar var, hepsine cevabımız olacak. Ulusumuzun başı sağ olsun, şehit ailelerimizin başı sağ olsun, şehitlerimizin mekanı cennet olsun." dedi.

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Etiketler: selahattin baki fenerbahçe galatasaray
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