Maç sonrası Fatih Terim'den flaş Marcao açıklaması! "Gereğini yapacağız"

"Açıkçası ilk 15 dakika biraz yadırganacak haldeydik. Ama sonra toparladık. Golle beraber daha iyi oynamaya başladık. Deplasmanda galibiyet alabilmek önemli."

Çok alışılagelmiş bir olay değil. Hepimiz soyunma odasında sahanın içinde her türlü tartışmayı yaparız. Zaman zaman birbirimize saldırma noktasına geliriz, yükseliriz. Ben sahada ilk defa görüyorum kendi arkadaşıyla böyle bir pozisyon. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz. Ne olursa olsun hoş değil. Marcao ve Kerem bizim oyuncumuz. Ama Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Çözümü bize ait.

Yaptırım uygulanacak mı sorusuna Terim, "Herhalde kulağa söylenen bir şey. Yaptırımı yaparsak biz yapacağız, kimseyi ilgilendirmez." dedi.

"Yönetimimiz ve teknik heyet olarak gerekeni biz yapacağız. Ancak bir sakin olalım. Her şeyi hallederiz. Kimse merak etmesin"

"ÖZÜR DİLEYECEK"

"Bir kere öncelikle Marcao çıkacak, Kerem'den başlamak üzere herkesten özür dileyecek, kamuoyundan özür dileyecek"

"Biz Galatasaray'ı mutlu etmek için alırız kararları. Biz kimsenin bilmemesine rağmen Melo - Riera'yı da açıkladık. Onu da çözdük, bunu da çözeriz."

"Burada astım, kestin, attım demek kolay. Mesele yönetebilmek, idare etmek değil, yönetebilmek. Başkanımız, yönetimimiz ve biz teknik heyet olarak gerek neyse yapacağımızdan herkes emin. Daha evvel de bu hadiseleri yaşadık. Futbolda bunlar oluyor."

"Onu oraya iten nedenleri soracağım, ne yaptı da bu kadar hiddetlendi. Marcao kıymetli oyuncumuz, öyle bir karakteri de yok."

"Şanssızlığımız, değiştir dedim, değiştirirken pozisyon pas geçti, oyunda kalınca... Değiştir diye rica ediyorum. Olacağı varmış, bizim de görmediğimiz çok şey varmış."

"Diagne ilk golü attığı için, golcülere bu toleransı tanıyoruz. Patrick ben atabilir miyim dedi, 'Hayır' dedik, daha önce atsın diye Alex'e söylemiştim. İlk defa bir arada oynayan bir takım içerisinde Alex. Daha iyi işler yapacak inşallah."

"Okan Kocuk'u daha çok maç oynasın diye verdik. Galatasaray geçen sene en az gol yiyen takım, Muslera olmadığında da Okan'ın başarılı kaleciliğiyle de bu ilgiliydi. Oynasın, bize daha tecrübeli dönsün diye verdik."