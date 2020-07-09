Maç sonu açıkladı! Burak ve Gökhan...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından sakatlık sebebiyle mücadeleyi yarıda bırakan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün durumları hakkında konuştu.

09 Temmuz 2020 Perşembe - 23:35
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Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalar yaptı.
 
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;
 
Kasımpaşa güçlü bir takım, çok iyi takım olmuşlar, aşağıdan hızla çıkmaları da tesadüf değil. Biz de çok zor bir maç oynadık, bu dönemde maç oynamak çok zor, zorlanıyoruz. Sakatlar, cezalılar çok fazla eksilmeye başladık. Bir an önce 3 maç bitsin ve dinlensinler
 
İNŞALLAH 3. BİTİRİRİZ
 
3. sırada bitirebilir miyiz bilmiyorum çünkü zor maçlarımız var. Belki 4 belki 5. olacağız ama bizim için en iyi sıra 3.'lük. İnşallah 3. sırada bitiririz.
 
UMARIM SEZONU KAPATMAMIŞLARDIR
 
Gökhan Gönül ile Burak Yılmaz yarın MR'a girecek. Benim tecrübeme göre 4 gün sonra maçımız var ve onları kullanacağımızı sanmıyorum. Umarım sezonu kapatmamışlardır.

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