Maç takvimimiz açıklandı! 1 Eylül 2022: Türkiye - Rusya

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası maç takvimi belli oldu.

30 Nisan 2021 Cuma - 13:41
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FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç takvimi belirlendi.
 
Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada ay-yıldızlıların grup maçları takvimi FIBA tarafından açıklandı.
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A Grubu'nda Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile eşleşen milli takım, gruptaki ilk maçında 1 Eylül 2022'de Rusya ile karşılaşacak.
 
Gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar çapraz eşleşecek ve Almanya'nın başkenti Berlin'de 10-11 Eylül 2022'de son 16 turu mücadelesi verecek.
 
Milli takımın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapacağı grup maçlarının tarihleri şöyle:
 
1 Eylül 2022: Türkiye - Rusya
 
3 Eylül 2022: Türkiye - Bulgaristan
 
4 Eylül 2022: Türkiye - Gürcistan
 
6 Eylül 2022: Türkiye - Belçika
 
7 Eylül 2022: Türkiye - İspanya

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Etiketler: A Milli Erkek Basketbol Takımı
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