Macaristan - İngiltere maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

EURO 2020'nin zorlu grubundan çıkmayı başaramayan Macaristan, finalde şampiyonluğu kaybeden İngiltere ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, 2022 Dünya Kupası yolundaki karşılaşmaların tüm heyecanı Misli.com'da olacak!

02 Eylül 2021 Perşembe - 12:02
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2022 Dünya Kupası Eleme Grubu’nun ilk 3 maçında 7 puan almayı başaran Macaristan, ilk 3 maç sonunda ikinci sırada yer almayı başarmıştı. Grubu ikinci sırada bitirecek olanların play-off eşleşmesi oynayacağı turnuvada Macaristan’ın diğer önemli rakipleri arasında Arnavutluk ve Polonya yer alıyor. Marco Rossi ve öğrencileri Dünya Kupası yolundaki zorlu İngiltere maçına ciddi bir ekikleri olmadan çıkacak. Szoboszlai , Adam Szalai ve Adam Nagy gibi oyuncuların oynaması bekleniyor.
 
2022 Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde yoluna kayıpsız devam eden İngiltere, Macaristan deplasmanından da galibiyet çıkararak gruptaki liderliğini pekiştirme hedefinde… Geniş ve kaliteli bir kadroya sahip olan İngiltere’de Sterling, Grealish ve Harry Kane gibi isimler kadroda yer alıyor.
İki takım arasındaki zorlu karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- İki takım arasındaki en son maç 2010 yılında oynanmış ve bu maçı 2-1’lik skorla İngiltere kazanmıştı.
- İngiltere, son 10 karşılaşmadaki tek yenilgisini penaltılara giden EURO 2020 finalinde İtalya’ya karşı aldı.
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İngiltere kazanır" oldu! %18'lik kesim İngiltere’nin sahadan 3 puan ile ayrılmasını bekliyor... %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.
 

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