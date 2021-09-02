Macaristan - İngiltere maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

2022 Dünya Kupası Eleme Grubu’nun ilk 3 maçında 7 puan almayı başaran Macaristan , ilk 3 maç sonunda ikinci sırada yer almayı başarmıştı. Grubu ikinci sırada bitirecek olanların play-off eşleşmesi oynayacağı turnuvada Macaristan’ın diğer önemli rakipleri arasında Arnavutluk ve Polonya yer alıyor. Marco Rossi ve öğrencileri Dünya Kupası yolundaki zorlu İngiltere maçına ciddi bir ekikleri olmadan çıkacak. Szoboszlai , Adam Szalai ve Adam Nagy gibi oyuncuların oynaması bekleniyor.

2022 Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde yoluna kayıpsız devam eden İngiltere, Macaristan deplasmanından da galibiyet çıkararak gruptaki liderliğini pekiştirme hedefinde… Geniş ve kaliteli bir kadroya sahip olan İngiltere’de Sterling, Grealish ve Harry Kane gibi isimler kadroda yer alıyor.

İki takım arasındaki zorlu karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki en son maç 2010 yılında oynanmış ve bu maçı 2-1’lik skorla İngiltere kazanmıştı.

- İngiltere, son 10 karşılaşmadaki tek yenilgisini penaltılara giden EURO 2020 finalinde İtalya ’ya karşı aldı.

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